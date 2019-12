Керестур нащивели учашнїки проєкту интеркултурней едукациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту „Парняцки караван интеркултурней едукациї’’ у Руским Керестуре, вчера пребувала делеґация проєкту у хторей були 18-еро штредньошколци зоз 5 войводянских городох.

Циль проєкту прешириц знаня школяром о историї, обичайох, културним скарбу Руснацох, Єврейох, Мадярох, Словацох и других народох цо жию на тих просторох.

Координаторка проєкту Наташа Круль и водитель обуки парняцких едукаторох Стефан Штрбац, у Керестуре мали нагоду присц зоз школярами нащивиц руски музей у „Замку”, а од домашнєй педаґоґинї Школи Петро Кузмяк, чуц о историї Руснацох, о образованю и руским язику, о каждодньовим живоце Руснацох у тим краю.

Проєкт ше отримує уж треци раз, зоз потримовку Покраїнского секретарияту за образованє, управу, прописи и национални меншини–национални заєднїци.

