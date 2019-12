Наютре безплатни препатрунки у вербаским Шпиталю

ВЕРБАС – По препорученю Министерства здравя, у Общим шпиталю у Вербаше на нєдзелю, 22. децембра, од 8 по 16 годзин, буду окончени безплатни превентивни препатрунки.

Заинтересовани гражданє буду мац можлївосц окончиц ултразвучни препатрунок абдомену, кардиолоґийни препатрунок, ЕКГ (електрокардиоґрам) и меранє кревового прициску, як и лабораторийни анализи – анализу тумор маркерох СЕА (общи тумор маркер) и анализу тумор маркерох С 19-9 (тумор маркер черевох).

Приявиц ше мож на шалтеру за административни приєм Шпиталю. Заинтересовани ше можу явиц без кнїжочки и упута.

Пре ултразвучни препатрунок и лабораторийни анализи, зоз Шпиталю надпоминаю пациєнтом же би нє фриштиковали.

