Отримани Крачунски вашар у школи

КОЦУР – У физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 20. децембра, бул отримани гуманитарни Крачунски вашар.

Шицки нащивителє того дня могли купиц прикраски и рижни предмети, икебани и вшелїяки лакотки котри школяре сами направели з помоцу своїх учителькох, наставнїкох и родичох за тоту нагоду.

Кажде оддзелєнє представело свойо понукнуца, а вашар бул вельки и добре нащивени.

Вкупно назберане 110 тисячи динари, а шицок назберани пенєж будзе унапрямени за лїченє школяра тей Школи Матея Дудаша.

