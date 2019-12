Отримана 10. схадзка СО Кула

КУЛА – Дзешата схадзка Скупштини општини Кула отримана вчера, 20. децембра, на хторей одборнїки одлучовали о дзешец точкох дньового шору.

З векшину гласох прилапели Одлуку о буджету општини Кула за 2020. рок. Руководитель Оддзелєня за финансиї и привреду Општинскей управи Зоран Виґнєвич гварел же плановани приходи и приманя за шлїдуюци рок 1 578 793 000 динари, а плановани розходи и видатки буджету на уровню як и приходи и приманя, односно 1 578 793 000 динари.

Одборнїки потим принєсли Одлуку о здобуваню нєрухомосцох до явней власносци Општини Кула зоз нєпоштредну догварку, зменшованю вредносци тей нєрухомосци, и о розписованю явней оглашки за оцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци Општини Кула.

На дньовим шоре прилапене и предкладанє Кадровского плану Општинскей управи Кула, предкладанє Ришеня о даваню согласносци на Одлуку о вименкох и дополнєньох Статута Дома култури у Руским Керестуре, як и Ришенє о розришеню и менованю членох роботних целох (Комисия) Скупштини општини Кула.

На схадзки прилапене и предкладанє о розришованю функциї директорки Дома култури у Сивцу Миляни Медоєвич, а функцию о.д. директорки тей установи у наиходзацим периодзе будзе окончовац Вера Ґолубович зоз Сивцу. Конєц схадзки бул предвидзени за питаня присутних одборнїкох.

