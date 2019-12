РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, у Велькей сали керестурского Дома култури будзе отримани Крачунски концерт, на тот завод на нєдзелю, 22. децембра на 18 годзин.

На концерту буду участвовац Мишани и дзецински хор, оркестер и солисти, рецитаторе и други. Уход на концерт шлєбодни.

