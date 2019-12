И у кулскей општини буду безплатни превентивни препатрунки

КУЛА – По препоруки Министерства здравя, на нєдзелю 22. децембра од 8 по 16 годзин у здравствених устанвох у цалей Сербиї, будзе отримана акция безплатних превентивних препатрункох.

У амбуланти у Руским Керестуре, Червинки, Сивцу, Крущичу и Липару плановани кардиолоґийни препатрунки – ЕКҐ и меранє кревового прициску, а гражданє Кули годни окончиц и ултразвучни препатрунок абдомену.

Шицки препатрунки безплатни, а можу их окончиц и гражданє без реґулованого здравственого осиґураня, односно без здравственей кнїжочки.

Пациєнтом хтори жадаю окончиц превентивни препатрунок, совитоване же би нє уношели єдзенє.

