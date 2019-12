НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину, попри крачунскей винчованки нашого владики кир Георгия Джуджара, будзе емитовани звит зоз Руского културного центру у Новим Садзе, дзе отримана Крачунско-новорочна програма „Пахулька.

З нагоди наступних шветох, у Руским Керестуре отримани гуманитарни концерт „За нашо дзеци“, на хторим наступели Керестурци и Коцурци.

Телевизийна екипа зазначела и як було у виронаучней сали у Руским Керестуре, дзе отримани традицийни крачунско-новорочни вашар.

У биоскопу „Югославия” у Вербаше отримана Конференция бебох на хторей ше беби змагали у рижних дисциплинох.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

