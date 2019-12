Нєшка Рочна вистава фоторепортерох

НОВИ САД – Нєшка у Музею Войводини будзе отворена 7. Рочна вистава фоторепортерох Нового Саду и Войводини з назву „Обєктивно”, а з нагоди „Фоторепортерского нового року”, хтори ше уж вецей як 50 роки означує у Новим Садзе.

Нєшка будзе отворена и вистава Андраша Отоша з нагоди 30-рочнїци роботи и 75-рочнїци дньових новинох на мадярским язику „Мадяр Со”.

На вистави буду виложени роботи вецей як 30 активних новосадских и войводянских фоторепортерох, а медзи нїма и фоторепортерки наших новинох „Руске слово” Вероники Вуячич. Селектор тогорочней вистави доаєн фотоґрафиї Ґеза Ленерт, хтори того року означує 50-рочнїцу фотоґрафскей роботи.

Вистава у Ґалериї Музею Войводини (Дунайска 35) нєшка будзе шветочно отворена на 19 годзин, а тирва по 20. януар.

Тогорочни орґанизаторе вистави Фото-асоцияция Войводини, Музей Войводини и висши кустос Дариюш Сами, а отримує ше з потримовку Управи за културу Городу Нови Сад.

