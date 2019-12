Отримани Крачунски вашар у коцурским Каритасу

КОЦУР – У просторийох Каритасу ,,Марийов дом” у Коцуре вчера, 22. децембра, бул орґанизовани Крачунски вашар.

Нащивителє мали нагоду поопатрац и купиц ручни роботи, прикраски за наиходзаци швета, икебани и рижни предмети котри представели викладаче зоз Коцура, алє и других наших местох. Могло купиц и домашнї колачи, мед, ґаґорки и бобальки, шицко цо потребне до каждого дому у наиходзацих новорочних и крачунских шветох.

Числени валалчанє того дня пришли до Каритасовох просторийох, та и викладаче були задовольни.

