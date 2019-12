На штварток остатня точорочна роботня за дзеци

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох на штварток, 26.децембра на 17,30 годзин, будзе отримана остатня роботня за дзеци того року. Тема роботнї „Тройо прашатка” инспирована зоз найновшу сликовнїцу у виданю НВУ „Руске слово”, а отримаю ю педаґоґ Любица Няради и учителька Мелания Рамач зоз Руского Керестура.

Роботня пошвецена предшколским дзецом и дзецом нїзшого школского возросту и реализує ше през сотруднїцтво трох културних и образовних институцийох значних за нашу заєднїцу – Заводу за културу войводянских Руснацох, Основней школи „Петро Кузмяк” и НВУ „Руске слово”.

Поволани и нашо учительки и воспитачки зоз других местох дзе жию Руснаци же би пришли, приведли дзеци и на концу побешедовали зоз реализаторками о проєктним и интердисциплинарним концепту роботнї, хтора ше фокусує на ученє у ґрупи, ришованє проблемох, ученє през одкриванє, спонтано и без прициску, же би ше звладало и спознало и социялни схопносци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)