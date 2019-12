Крачунска атмосфера у преполней сали Дома култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – У преполней сали керестурского Дома култури, у шветочней атмосфери, вчера вечар отримани традицийни Крачунски концерт.

Програму отворел дзецинцски хор „Шкорванчки” з дириґентку Лидию Пашо хтори наступел зоз коляду „Дзин-дзилин, дзен-дзелен”, а потим парох о. Михайло Малацко шицким присутним повинчовал крачунски швета, и пожадал же би нас крачунска атмосфера порушала най будземе цо лєпши людзе.

Кристина Русковски на клавиру одграла писню „Ой, мешачку”, а потим у дуету зоз Каролину Пап, обидва школярки Музичней школи,на клавиру одграли коляду „Щедрик”. Ема Живкович одрецитовала писню „Пред Крачуном” и „Гайде дзеци” Янка Фейси, а дует на гармоникох Мирко и Стефан Колошняйово одграли коляду „В Вифлеєми новина”. Школяре другей класи основней школи одшпивали коляду „Пасли пастире”, а клавирски дует Сара Ковач и Мартина Едилнски наступели зоз коляду „Пречистая дїва”.

Кратку драмску сличку „Кеди почина Крачун” виведли школяре виронауки, а потим коляди„Циха ноц” и „Пасли пастире” одграл оркестер Музичней школи.

Програму шветочно закончел Мишани хор Дома култури и Катедралней церкви св. о. Миколая, на чолє зоз дириґентку Лидию Пашо, зоз даскельо колядами и зоз солистку Кристину Афич у виводзеню коляди „Єрусалимски дзвон” хтори публика наградзела зоз моцним аплаузом.

Попри пароха о. Михайла Малацку, на шветочним концерту привитани и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, представителє Церкви, валалскей власци и институцийох.

Орґанизатор Крачунского концерту Дом култури, а програму пририхтали Лидия Пашо, Геленка Гарвильчак, Миронь Сивч, Мирко Преґун, шестра Авґустина Илюк, Нада Колошняї, Оленка Живкович и Мария Стрибер.

Цаловечаршу програму водзела Адрияна Надь.

