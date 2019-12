Кажде дзецко достало руску кнїжку

НОВИ САД – Новосадянє преславели швето святого Миколая зоз дзелєньом 57 пакецикох у полней церкви св. Апостолох Петра и Павла внєдзелю, 22. децембра, на Служби Божей хтору служел парох о. Юлиян Рац, хтори подзековал спонзором и НВУ „Руске слово”, та кажде дзецко у пакецику достало руску кнїжку.

На концу Служби до церкви пришол Миколай и надпомнул же му барз мило же ту єст дзеци цо ходза на виронауку.

Дзеци, хторих пририхтали вироучительки ш. Винкентия и Мелания Римар добродїя дочакали зоз шпиванку „О хто, хто, Миколая люби” и словами же вони шерца свойо отвераю и дарунки чекаю. Обецали же на виронауки научели любиц шицких, буц послушни, правдолюбиви, каждому помогнуц, буц подзековни и благодарни.

