Преславене швето Миколая

БЕОҐРАД – Внєдзелю, 22. децембра, после вечаршей Служби Божей у церкви Криста Краля, у улїци Крунска 23, дзе од нєдавно преселєна парохиялна заєднїца Кирила и Методия, отримана кратка програма на чесц Св. Миколайови.

У програми участвовали дзеци з фамелиї Мельничук, Бучко, Бесерминї, Няради и Питка, а 15 пакецики подзелєл Миколай даваюци им совит за правдиве щесце у дарованю другим.

И на тот завод першираз пришли на нову локацию три нови фамелиї, котри звекшали тоту нєвельку нашу церковну заєднїцу.

Идуцираз вирни ше стретню 5. януара на 16,30 годзин, а 6. децембра на Вилїю, после Служби Божей на 16,30 годзин, кед двойо дзеци приму Першу Святу Причасц.

