Святи Миколай бул и у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Числени дзеци дочекали св. Микола внєдзелю 22. децембра после Служби Божей зоз писнями, рецитациями и музичнима точками. Присутним 96-ерим дзецом св. Миколай подзелєл пакецики и пожадал им же би були праве шветло котре будзе швициц зоз добрима дїлами у своїм каждодньовим живоце у своїм окруженю.

Дзеци котри виучую українски язик пририхтала за програму учителька Славица Канюґа, а руски дзеци порихтала пензионована учителька Нада Колесар Адамович. Окрем рецитацийох, на флаути наступела Леа Недимович, на тамбурки Даниєла Ярий, а на ґитари Ходоба Боґдан, котри виведли познати традицийни мелодиї.

И з тей нагоди митровацки парохиянє донирали коло 15 пакецики особом з окремнима потребами и тром фамелийом котри маю по штверо дзеци.

