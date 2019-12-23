На програми Днї Миколи М. Кочиша наградзени двоме школяре

ДЮРДЬОВ – У рамикох 29. Дньох Миколи М. Кочиша, всоботу 21. децембра, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове отримана програма и вистава малюнкох.

У програми котра почала на 14 годзин, наградзеним двом школяром дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай” Андрейови Балїнтови и Маркови Станковичови як награда придати по Зборнїк зоз литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша у хторим обявени и їх подобово роботи. Потим означена седемдзешат рочнїца писателя Дюрдьовчана Владимира Кочиша и отримана промоция кнїжки Михайла Горняка „Паметанє и забуванє”.

Як часц програми, була поставена вистава малюнкох зоз штернац Подобових колонийох „Стретнуце у Боднарова” котра ше отримує у Ґосподїнцох, од 2005. по 2019. рок.

Орґанизатор програми, як и спомнутей Колониї, Дружтво за руски язик, литературу и културу у сотруднїцтве зоз Културно-уметнїцким дружтвом „Тарас Шевченко”.

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