ХРИСТОС РАЖДАЄТСЯ!

Славиме велїчествену подїю у историї людского роду – народзенє Господа Бога и Спаса нашого Исуса Христа. Гоч у прешлих столїтийох було вельо поведзено о народзеню Божого Сина, алє ми ше и нєшка нє преставаме чудовац тому таїнству.

Як пред два тисячи роками, так и нєшка ми шведкове як у цихосци и спокою крачунскей ноци людзом зашвицело шветло (пор. Ис. 9, 1-2). До швета насилства и нєволї, приходзи Син Божи як Спаситель, Вибавитель людского роду од гриха и од шицких його пошлїдкох. Друга Особа Божа постава чловек, же би ше кажди з нас могол спашиц. Нєшка Предвични Син Божи ше народзує од Пречистей Дїви Мариї пре спашенє людского роду. Нєшка шицки створеня радосно ошпивую початок свойого обновеня.

З Рождеством Сина Божого на жем пришла велька радосц, бо ше чловечеству ознова отвера драга до раю. Бог постал чловек же би одклонєл препреченє медзи Створительом и медзи його створеньом. Прейґ Христа людски род, котри пре грих Адама страцел райске пребуванє, достава можлївосц врациц ше до дому Оца Нєбесного. Од тераз кажди хто вери до новонародзеного Спасителя, хто жиє по Його заповидох и ревно ше трудзи у духовним живоце, може ознова войсц до райских дзверох – до живота вичного.

Винчуюци Рождество Христово ми жичиме радосци, весели швета. А найвекша и найглїбша радосц Рождества Христового походзи з того же нас народзени у вифлеємскей пещери Господь ошлєбодзує од гриха и шмерци. Прето ангел, котри нависцовал пастиром народзенє Спасителя, глаши: „Нє бойце ше, бо ниа, нависцуєм вам радосну вистку, котра будзе радосц цалому народу. Нєшка ше вам у Давидовим городзе народзел Спаситель, котри Христос, Господь” (Лк. 2, 10-11). Нашо коляди, а ище баржей нашо крачунски богослуженя и молитви – то предлуженє ангелского шпиву, яки одгуковал у крачунскей ноци.

И ми уходзиме до тей вселенскей радосци шпиваюци давни коляди: „Вселеная веселися, Бог од Дїви днесь родився”, бо вифлеємска благовист ноши у себе радосц нашого помиреня з Господом.

Радосц – правдива радосц – спада до тих числених Божих дарох котри принєсло на швет Рождество Христово. А таки чувства, як страх и бриґа, смуток и знєвиренє – то пошлїдки преступеня наших прародичох. Та, заш лєм, велї людзе у нашим швеце и далєй глєдаю радосц у тим цо наисце приноши нови церпеня и заглїбює чловека до ище глїбшей цмоти и розпуки. А Церква понука превозисц жемски смуток зоз Евангелску Добру вистку, хтора отвера чловекови правдиву драгу до спашеня.

Нєшка до каждого з нас унапрямена радосна вистка Рождества Спасителя, хтора поволує шицких вєдно з ангелами, мудерцами и з пастирами препознац у Исусови Цара и Бога, и порихтац за Ньго яшелька нашей души, же би ше у нєй тиж народзел Христос.

Славяци Рождество Христове, паметайме глїбоке значенє того швета. Най одблїск шветочного ошвиценя и галайк новорочних преславох нє зацми саму подїю уцеловеня Божого Сина пре нашо спашенє. Прето прислухайме ше до Божого Слова, яке нам приповеда о тей спасительней подїї. Литурґийни шпиви и коляди, преславююци народзенє Спасителя, отвераю нам прави сенс тей подї, и прошвицую з радосцу Рождества наш живот, полни почежкосцох и каждодньових бриґох.

Щиро, сердечно, винчуєм шицким Рождество Христово! Най тота спасительна подїя укрипи нашу виру, наполнї нас з надїю и обдарує з любову, и постанє жридло нєвичерпней духовней радосци, и спонукнуце до благодарносци Богу за тоти вельки благодатї, з якима нас обдаровал.

Шветло крачунскей зарї най нам ошвици драгу до Господа, хтори є Цар мира и драга правди и живота.

Жичим шицким радосне Рождество и благословени Нови рок!

ХРИСТОС РАЖДАЄТСЯ! СЛАВИТЕ ЄГО!

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)