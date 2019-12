Предсидатель Покраїнскей влади винчовал Крачун

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович винчовал Крачун беоґрадскому надбискупови Станиславови Хочеварови и шицким вирним котри славя швето народзеня Исуса Христа по григориянским календаре.

Предсидатель Мирович пожадал шицким вирним же би тото найрадоснєйше християнске швето препровадзели у здравю, миру и радосци, и най нас швето народзеня Исуса Христа здогаднє на заєднїцтво и толеранцию.

Свойо винчованки вирим упуцели и други представнїки Покраїнскей влади, локалних самоуправох и других установох и институцийох.

