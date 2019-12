У Руским Керестуре нєшка Вилїя

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколя нєшка Вилїя по григориянским календаре, а на ютре Рождество Христово-Крачун, хтори ше слави три днї, по 27. децембер.

Нєшка на Вилию строги пост, а на 17 годзин дзвони оглаша початок Вилїйовей вечери, за хтору ше пририхтує традицийни єдла, а потим дзеци и млади з колядованьом родзином и познатим винчую Крачун.

Крачунске всеночне на Вилїю у Катедралней церкви будзе на 23 годзин, а обчекує ше же го будзе предводзиц наш еґзарх, преосвящени владика Георгий Джуджар.

На перши дзень Крачуна, 25. децембра богослуженя буду на 8 годзин, на 10 архиєрейска Литурґия хтору тиж будзе предводзиц владика, и вечарша на 17 годзин.

На други дзень швета, Собор Богородици, богослуженя буду на 8, 10, дзецинска на пол дванастей и вечарша на 17 годзин. На шицких Службох будзе и мированє. На треци дзень Крачуна преславює ше мученїка Штефана, Служби Божо як на швето, значи без дзецинскей на пол дванастей.

