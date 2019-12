Нєшка будзе емитована емисия ,,Нашо Крачуни”

БЕОҐРАД – Емисия ,,Нашо Крачуни”, у котрей наступела Младежска мишана шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура, нєшка будзе емитована на Першей програми Радио-телевизиї Сербиї на 23 годзин. У емисиї буди представени крачунски обичаї числених националних заєднїцох котри жию у Войводини.

З тей нагоди Младежска мишана шпивацка ґрупа одшпивала єдну руску коляду, а за тото их пририхтала Агнета Тимко-Мудри, покля их з гармонику провадзел Павле Венчельовски зоз Руского Керестура.

За госцованє у тей емисиї младих з Коцура предложел Национални совит Руснацох.

