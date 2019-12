Керестурски професорки у Будимпешти

БУДИМПЕШТА – Професорки Школи „Петро Кузмякˮ 18. и 19. децембра участвовали на першей схадзки Еразмус проєкта Logifaces: Analogue game for digital minds, хтора отримана у Будимпешти. На схадзки участвовали професорка Наталия Будински, хтора координаторка того проєкту, професорка Татяна Бучко Рац и професорка Тереза Катона.

То проєкт стратеґийного партнерства медзи европскима институциями, медзи хторима и керестурска школа, попри Универзитета Йоханес Кеплер зоз Линцу, невладовей орґанизациї Experience Workshop зоз Финскей и ище двома школами зоз Будимпешти и Бечу.

Циль проєкту розвиц методолоґию за применьованє Лоґифейс бависка у настави. Лоґифейс то бависко, подобне коцком, а циль му же би ше направело нєпретаргнуту поверхню. Тот задаток, гоч на перши попатрунок єдноставни, праве интелектуалне виволанє за бавяча. Керестурска школа як партнер будзе робиц на применьованє того бависка у настави у периодзе од два роки кельо проєкт тирва.

Лоґифейс конструовал мадярски архитекта Даниєл Лакош, а за свою инвентивносц є и вецей раз наградзовани.

Примена того бависка, як и його погодносци за наставу, замерковани и у Сербиї кед нєдавно професорка Будински достала награду на Дньох интелиґенциї, праве за роботню зоз тима коцками.

