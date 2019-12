Ище єден успишни Новорочно-крачунски вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, Новорочно-крачунски вашар успишно орґанизовани у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ.

Як виявела Наталия Будинси, за тоту нагоду шицко пририхтали школяре зоз своїма наставнїка и учительками. Понеже вашар ма уж длугу традицию, школяре указую свою креативносц на рижни способи, алє и свой дух заєднїцтва, виявел Будинскова.

На вашаре назберани 82 000 динари котри буду наменєни школяром школи хторим то найпотребнєйше.

Треба спомнуц же, окрем вредних пколярох котри напревели рижнородни прикраски и дробни колачи за наиходзаци швета, донатор на вашаре бул и склорезач Михайло Катона.

