Моторкаше подзелєли пакецики дзецом у коцурскей оводи

КОЦУР – Коцурску Предшколску установу ,,Герлїчка” вчера, 23. децембра, нащивели члени Мото-клубу „Пеґасус” зоз Коцура котри, пооблєкани до Дїдох Мразох, дзецом подзелєли пакецики з нагоди крачунских и новорочних шветох.

Як и каждого року, дзеци нашмеяни, зоз писню дочекали веселих Дїдох Мразох, а одрецитовали им и пригодни писньочки о тих наиходзацих, за дзеци найрадоснєйших, шветох.

Моторкаше у червених шапочкох дзецом подзелєли вецей як 150 пакецики, котри з часци финансовали члени клуба зоз власних средствох, а з часци Општина Вербас.

