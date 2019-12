ИНДЇЯ – У Индїї, у полней церкви Успения Пресвятей Богородици, Святи Миколай подзелєл пакецики 22. децембра, после Служби Божей хтору служел о. Михайло Шанта.

З тей нагоди, як нам гварела Оксана Стецюк, пририхтана програма дзецох хтори уча українски язик у Индїї, а пакецики достати од Националного совиту українскей националней меншини. Меншим дзецом, хтори нє иду до школи, дарунки обезпечели родичи.

