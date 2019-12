Дїдо Мраз нащивел и наймладших у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Пондзелок, 23. децембра шицким дзецом зоз Предшколскей установи „Дзецинство” оддзелєнє „Дюрдєвак” у Дюрдьове пририхтана новорочна програма у котрей им мадїоничар указовал схопни трики, а потим их нащивел Дїдо Мраз и подзелєл пакецики. З Дїдо Мразом пришол и предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич и пожадал им щешлїви розпуст.

Локална самоуправа у шицких местох општини дзецом у предшколских установох уручела осемсто пакецики и представу на котрей дзеци забавял мадїоничар.

