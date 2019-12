Новорочни концерт у дюрдьовскей ОШ

ДЮРДЬОВ – Традицийни Новорочни концерт у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове отримани вчера, 23. децембра.

У програми була виведзена дзецинска предства „Смоґаново пораженє” котру виведла драмска секция трецей и штвартей класи котри зоз школярами пририхтали учительки Єлена Салаґ и Емилия Хромиш. По законченю представи школяре од трецей по шесту класу шпивали, рецитовали и грали на весели новорочни ноти, за наступ их пририхтали наставнїца музичного образованя у ОШ Татияна Барна, учительки Мария Тртич и Еда Дуякович.

