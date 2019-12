РУСКИ КЕРЕСТУР – Новорочна представа „Ирвас Тривутинˮ и друженє зоз Дїдом Мразом и аниматорами, того року будзе отримана на пондзелок, 30. децембра на 13 годзин у спортскей гали у Руским Керестуре.

Пакецик за дзеци, з тей нагоди, мож уплациц у Месней заєднїци по цени од 500 динари.

