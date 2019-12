Огньогасни камион привежени до Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок вечар, зоз сирену з Огньогасного дома, ДОД означело же зоз Беоґраду привежени огньогасни камион, хтори од тераз будзе реґистровани на керестурске Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД).

Як предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр визначел, купованє камиону кус потирвало понеже огньогасни камиони на предай у Сербиї нєт вельо, а у иножемстве камиони за тоту наменку барз драги.

Камион зоз 2001. року и зоз капацитетом од 4. 500 литри води, як гваря зоз ДОД-у будзе цалком достаточни за Руски Керестур, а Дружтво годно хасновац и дотерашнї, стари камион хтори ма капацитет 2 200 литри води.

