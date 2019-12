Означени вик од снованя Фодбалского клуба „Єдинство”

ҐОСПОДЇНЦИ – Всоботу, 21. децембра, у Святосавским доме у Ґосподїцох отримана святочна академия з нагоди снованя найстаршого фодбалского клуба у Општини Жабель – Фодбалского клуба „Єдинство” з Ґосподїнцох.

Сторочнїца означена зоз святочну академию на котрей у културно-уметнїцкей програми участвовали Хор „Пасторала” зоз Жаблю и фолклорни ґрупи Дружтва за очуванє народней традициї и култури „Дєрдан” зоз Ґосподїнцох. Потим предсидатель ФК „Єдинство” Дьордє Пантич и предсидатель Совиту Месней заєднїци Ґосподїнци Борис Страживук, уручели шейсц Припознаня поєдинцом и установом за потримовку роботи Клуба. У програми шицки присутни мали нагоду чуц о историї Клуба, початкох, успихох, значносцох и потримовки локалней самоуправи.

По святочней академиї отворена вистава фотоґрафийох „Вик фодбалу у Ґосподїнцох”, тиж у Святосавским доме, на котрей виложени тристо пейдзешат слики зоз прешлосци Клуба.

Означованє 100-рочнїци од снованя Фодбалского клуба „Єдинство” почало зоз сезону фодбала у тим року, кед орґанизовани спортски турнири и фодбалски змаганя медзи котрима и змаганє у котрим ветеранє ґосподїнацкого Клуба бавели зоз ветеранами Фодбалского клуба „Червена гвизда” зоз Беоґраду.

По урядовей часци програми орґанизовани коктел.

