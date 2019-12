Шпивацка ґрупа „Младей Лемковщини” наступи у Сербиї

НОВИ САД/ДЮРДЬОВ – Согласно предходней догварки посцигнутей на лемковских фестивалох у Польскей и України, Шпивацка ґрупа „Млада Лемковщина” наступи за крачунски швета и у Сербиї.

Инициятиву дали члени Роботного цела за медзинародни одношеня и традицию Националного совиту, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова и Союз Руснацох Українцох Сербиї.

Шпивацка ґрупа составена зоз особох з Польскей, України и Словацкей, а наступя з нїма и Дюрдьовчанє.

На соботу, 28. децембра, наступя у церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе на 18 годзин, дзе буду шпивац русински/лемковски/українски коляди.

На нєдзелю, 29. децембра пополадню, вони буду пририхтовац традицийни русински/лемковски єдла з їх крайох, а у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове . После того буду обиходзиц обисца по Дюрдьове, винчовац Крачун и шпивац коляди. Провадзиц их будзе екипа Рускей редакциї РТВ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)