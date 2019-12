ШИД – По найновших урядових податкох зоз Националней служби за обезпечованє роботи, заключно зоз новембром, у општини Шид на евиденциї нєзанятих ше находзели 2 290 особи.

З того числа найвецей жени – 1 220, а 820-ецеро нєзаняти маю лєм основну школу, зоз трецим ступньом образованя роботу глєдаю 486-еро, зоз штвартим ступньом 625-еро, шестим 105-еро, а зоз факултетским образованьом роботу глєдаю 114 особи.

