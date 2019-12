ШИД – У општини Шид тирва явна розправа о Нарису плана явного здравя од 2020. по 2025. рок хтору порушала Општинска рада на предлог Општинскей управи.

Явна розправа будзе тирвац по 9. януар 2020. року, после чого буду сублимовани предлоги хтори би потим мали буц унєшени до тексту Предлогу одлуки, а о хторей ше на концу ма вияшнїц Скупштина општини Шид.

