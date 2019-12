КОЦУР – У римокатолїцкей церкви Шицких святих у Коцуре вчера, 25. децембра, преславени Крачун по григориянским календару. Числени парохиянє присуствовали Служби Божей з нагоди того велького швета.

Службу Божу служел домашнї, управитель, о. Карло Сабадї, на мадярским и горватским язику. З Крачунску Службу преславене родзенє Исуса Христа.

По законченю Служби, шицки дзеци у церкви достали пакецики котри обезпечел Церковни одбор.

