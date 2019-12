Тирва приявйованє за поставянє тезґох коло шлїзкалїща у Вербаше

ВЕРБАС – Тей жими Вербащанє, а и шицки з околних местох, буду мац нагоду забавяц ше на ляду, понеже Вербас достанє шлїзкалїще на Площи опрез будинку Општинскей управи, а викладаче буду мац можлївосц поставиц дочасово монтажни обєкти коло шлїзкалїща.

Шицки гражданє општини Вербас котри жадаю поставиц свойо тезґи коло шлїзкалїща, можу свойо вимоги придац на писарнїци Општинскей управи Вербас, Оддзелєня за урбанизем, квартельни роботи, защиту животного штредку и енерґетски менаджмент, шалтер число 12, каждого роботного дня од 8 по 15 годзин.

Формулар вимоги мож превжац на тим линку, а шицки додатни информациї мож достац на число телефона 021/7954-028 лєбо на мейл urbanizam@vrbas.net.

Число местох огранїчене.

