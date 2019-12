Керестурски парохиянє преславюю Крачун

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая вчера преславели перши дзень найрадоснєйшого швета Рождества Христового, хтори дочекали пред тим у Вилїйовей ноци, з колядованьом по обисцох и на богослуженьох у катедралней церкви з владиком Георгийом и священїками. Нєшка други дзень Крачуна, а на шицких Службох Божих будзе и мированє.

Вчера, як и на Вилїю, богослуженя предводзел наш епарх кир Георгий Джуджар, а з домашнїма священїками, парохом о. Михайлом Малацком, и капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом служели и священїки з других наших парохийох, з Кули, Нового Саду, Бачинцох, Шиду, Беркасова, Вербасу, з України.

Владика з пригоднима словами визначел же Крачун найвекши дар Божи чловечеству, и повинчовал швето. Вчера на архиєрейскей Служби Божей владика представел и нового диякона Славка Чизмара родом Керестурца хтори жиє у Паризу, дзе є того року пошвецени за диякона, та першираз дияконєл и у катедралней церкви.

На архиєрейскей Служби шпивал и домашнї Хор под руководзеньом Лидиї Пашо, а крачунски коляди предводзел и домашнї дзияк Янко Виславски.

Нєшка, на други дзень Крачуна, преславює ше Собор Богородици, богослуженя у церкви буду на 8, 10, дзецинска Служба Божа на пол дванастей и вечарше на 17 годзин. На 15 годзин Служба будзе и у манастире Малих шестрох на Циґлашоре и на шицких Службох будзе и мированє.

