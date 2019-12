Нєшка „Добри вечар, Войводино”, за швета як дарунок – рисовани филми

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована ширша репортажа зоз Заґребу дзе ше екипа Рускей редакциї стретла зоз вецей Руснацами хтори жию и робя у главним городу Горватскей уж вецей роки.

У другей часци шлїдзи длугша репортажа зоз крачунского концерту хтори з нагоди того швета аматере Дома култури отримали у Руским Керестуре того викенду.

Руска редакция РТВ за наиходзаци швета, вєдно зоз филмску редакцию РТВ, за наймладших патрачох пририхтала штири длугши анимировани филми хтори направени у Шпаниї на каталонским и шпанским язику, а хтори з тей нагоди титловани на руски язик. То филми „Талма и мит о Аґарти”, „Васахали” (на пияток, 27. децембра на 8,30 годзин, односно на 9,45 годзин), „Тройнята и Дон Кихотова загадка” и „Тройнята и Ґауди” (на пияток, 3. януара од 8,30 годзин, односно од 9,45 годзин). Анимировани филми за дзеци титловани на руски язик.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

