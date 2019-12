У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У остатнїм тогорочним числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац текст зоз схадзки представнїкох Националного совиту Руснацох зоз представнїками Видавательней хижи „Клет”, док у рубрики „Нашо места”, медзи велїма вистками, зазначени звит зоз схадзки Скупштини општини Кула и актуалносци зоз жабельскей општини.

„Духовни живот” приноши вистку о тим як преславене швето народзеня Исуса Христа у керестурскей парохиї цо ше ровна по григориянским календаре, а ту и вистки як дочекани Святи Миколай у других парохийох нашей епархиї.

„Економия” понука закончуюци напис о туристичним потенциялу Руского Керестура, а „Култура и просвита” пише о Крачунским концерту у Руским Керестуре, актуалносцох з ОШ „Петро Кузмяк” и означованю Дньох Миколи М. Кочиша у Дюрдьове, а на тих бокох мож пречитац и тему о литературним язику.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена Бланка Боднарчук Чордаш з Руского Керестура, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На бокох спортскей рубрики понукнути „Треци полчас” пошвецени бициґлистови Боянови Сивчови зоз Кули.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а на концу новинох „Горуци тепши”. Нашим почитованим читачом з нагоди новорочних шветох даруєме мурови календар и информуєме же шлїдуюце число новинох видзе 10. януара.

Жичиме щешлїви и благословени швета!

