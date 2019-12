РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурским оддзелєню Дзецинскей заградки „Цицибан”, як и у цалей ПУ „Бамби” з Кули, 24. децембра отримана новорочна програма хтору пририхтали виховательки тей Установи зоз Кули.

З тей нагоди за дзеци шицких возросних ґрупох у „Цицибану” виведзена представа „Новорочне нєсподзиванє” хтору барз крашнє прилапели, а нащивел их и домашнї Дїдо Мраз, як то традиция у тей воспитней установи.

