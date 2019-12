На конференциї о дуалним образованю и керестурска Школа

БЕОҐРАД – Конференция на тему „Дуалне образованє – знанє за будучносцˮ отримана у „Комбанк дворани”, 23. децембра у орґанизациї Привредней комори Сербиї и Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою. На конференцию були поволани и представителє керестурскей Школи „Петро Кузмякˮ.

Конференцию привитали предсидателє орґанизаторох Привредней комори Мирко Чадеж и Министерства Младен Шарчевич, а потим презентациї отримали госци зоз Цириху и Колорада на теми „Предносци дуалного образованя и уключованє до ньго малих и штреднїх подприємствохˮ и „Дуалне образованє и стратеґия отриманя компанийох”.

Конференция отримана и под покровительством предсидателя Републики Сербиї Александра Вучича хтори ше тиж озвал ґу учашнїком конференциї и потримал тоту подїю.

Керестурску Школу на Конференциї представяла директорка Хелена Пашо Павлович зоз сотруднїцами, а як виявела за Рутенпрес, на тоту подїю ше дзечнє одволали понеже уж длугши час и тота Школа роздумує уключиц ше до такей образовней системи.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)