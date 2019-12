РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Рускей Матки на соботу, 28. децембра, будзе Вистава малюнкох зоз тогорочней Подобовей колониї „Руски Керестур 2019.ˮ. Вистава будзе у Спортскей гали у Руским Керестуре шветочно отворена на 11 годзин.

Потим на 12,30 годзин, у просторийох Месней заєднїци котри у истим будинку, будзе приказани документарни филм Ґриґория Миронова „На своєй жемиˮ о Руснацох у Сербиї и Горватскей. Поволани шицки заинтересовани.

