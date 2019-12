Амбуланта достала нови ЕКҐ апарат

РУСКИ КЕРЕСТУР – Амбуланта у Руским Керестуре достала нови ЕКҐ апарат, односно апарат зоз хторим годно провадзиц електрични активносци шерца.

Як визначела дохторка Златана Надь, нови ЕКҐ апарат будзе барз вельо значиц при дияґнoстификованю у примарней здравственей защити, як у роботи у амбуланти, так и на терену.

Амбуланта апарат достала дзекуюци директорови Дома здравля у Кули др Жаркови Шевинови, як и фирми „Тривакс”, та так здравствена защита гражданох будзе подзвигнута на висши ступень.

