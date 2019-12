Перши Фестивал професийних театрох од шлїдуюцого року у Кули

КУЛА – Кулска општина шлїдуюцого року у септембру будзе домашня першому Фестивалу професийних театрох, виявел директор Културного центру Каменко Бертич.

Як назначене на општинским сайту, средства за тот Фестивал плановани зоз буджету, а як и Републични фестивал аматерских театрох Сербиї и шицки други фестивали и манифестациї, будзе отримани под покровительством Општини Кула.

Перши Фестивал позбера професийни ансамбли зоз окруженя – Кикинди, Суботици и Зомбора, а зоз розвиваньом Фестивалу плановане и векше число театрох хтори ше годни представиц зоз своїма театралнима фалатами. Фестивал будзе мац змагательни характер алє без фахового жирия, понеже о найлєпшей представи, ґлуми, режиї, сценоґрафиї, хореоґрафиї, музики и другим будзе одлучовац виключно публика.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)