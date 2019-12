Отримана святочна схадзка Совиту МЗ Дюрдьов

ДЮРДЬОВ – Стреду, 25. децембра, у святочней сали Месней заєднїци Дюрдьов, отримана святочна и явна схадзка Совиту месней заєднїци Дюрдьов, на котрей були присутни и валалчанє.

Схадзку отворела предсидателька Совиту МЗ Дюрдьов Душанка Джамбас котра гуторела цо поробене у тим року, алє и о плану роботи у шлїдуюцим року, а найважнєйши буду реконструованє драгох у валалє и вилїванє дражки за бициґли медзи Жабльом и Дюрдьовом.

После урядовей часци схадзки була музична програма на котрей Етно ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова виведла три нумери, два на сербским и єдну на руским язику и отворена вистава малюнкох з тогорочней Подобовей колониї МЗ Дюрдьов. Месна заєднїца пририхтала и коктел за шицких присутних.

