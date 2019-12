ШИД – На подручу општини Шид, по вчерайших урядових податкох, були реґистровани 1 545-еро миґранти.

У Прилапююцим центре у Шидзе єст 203, у Адашевцох 922, а на Принциповцу 420 особи.

По словох др Крсти Куреша, главного координатора здравствених службох за миґрантох, здравствени стан миґрантох хвильково порядни.

По урядових податкох, на концу юния того року, у општини Шид були реґистровани лєм 707-еро миґранти.

