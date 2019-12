Вербаскому Ґеронтолоґийному центру 2,5 милиони динари

ВЕРБАС – Министерство за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня Републики Сербиї видвоєло 2,5 милиони динари за Ґеронтолоґийни центер у Вербаше, за набавянє медицинскей опреми.

Як гварела директорка Ґеронтолоґийного центру Радмила Мусич, з тим комплетую и обновя шицки медицински средства, зоз чим будзе и унапредзена лїкарске допатранє шицких котри змесцени у Центру.

Хвильково Ґеронтолоґийни центер у Вербаше, зоз оддзелєньом у Коцуре, ма вкупно 125 хасновательох.

Того року закончени процес акредитованя установи, а плановане же би ше обидва обєкти обновели и преширело капацитет зоз добудовйованьом обєкту у Вербаше.

Зоз нєпреривним унапредзованьом услугох, творя ше условия за квалитетнєйшу и активнєйшу старосц о шицких особох котри змесцени у тей установи.

