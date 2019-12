Нова превозка и за ЯЗИП

ВЕРБАС – Явна аґенция за зоогиґиєну и польопривреду (ЯЗИП) општини Вербас того тижня достала нову превозку котра ма вредносц векшу як 1,5 милиони динари.

На основу контракту о додзельованю безповратних финансийних средствох за опреманє ЯЗИП-у, средства за нову Дачиу обезпечели Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство и Општина Вербас.

Предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац придал ключи превозки директорови Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду Драґанови Михайловичови, и визначел же локална самоуправа предлужи зоз опреманьом ЯЗИП-у и надалєй.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)