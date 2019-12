НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе приказани звит зоз остатнєй роботнї за дзеци у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе на тему „Тройо прашатка” котра инспирована зоз найновшу сликовнїцу Новинско-видавательней установи „Руске слово”.

Будзе и звит зоз архиєрейскей Служби Божей котру на перши дзень Крачуна по григориянским календару у Руским Керестуре служел наш владика кир Георгий Джуджар.

У прилогу зоз польопривреди будзе слова о успихох, нєуспихох и трапезох пчоларох у Сербиї.

Директор Управи за сотруднїцтво зоз церквами и вирскима заєднїцами Милета Радоєвич зоз сотруднїками нащивел нашого владику кир Георгия Джуджара жадаюци ше баржей упознац з роботу нашeй епархиї, а будзе приказане и як означена 29-рочнїца од снованя Рускей матки и звит зоз наступу младих Лемкох у церкви у Новим Садзе.

