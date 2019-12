Сотруднїцтво у нових проєктох

НОВИ САД – После нащиви владики кир Георгий Джуджара Управи за сотруднїцтво зоз церквами и вирскима заєднїцами Министерства правди Републики Сербиї и однєсол перши преклад Святого писма по руски директорови др Милетови Радоєвич, 26. децембра директор Радоєвич на власну инициятиву прешираз официйно нащивел нашого владику у административним шедзиску нашей Епархиї св. Миколая у Новим Садзе.

До нащиви пришол зоз сотруднїками – Ґаврилом Ґрбаном, котри задлужени за проєкти у рамикох култури и Олґицу Лаконич, задлужену за проєкти у будовательстве.

После вичерпней розгварки о ситуациї и потребох у нашей Церкви, др Радоєвич зоз делеґацию з Беоґраду нащивел церкву св. Петра и Павла и парохиялни дом. Як ше обидвоме зложели, парохиялни дом у велькей руїни и нєобходне цо скорей почац зоз його обнову, а за початок, як гварел директор, цо скорей треба порихтац комплетну документацию за його обнову, же би у януаре, кед буду розписани конкурси у Управи, почало зоз тогорочну реализацию спрам можлївосцох самей Управи и самей парохиялней заєднїци.

Тиж так директор ше зацикавел и за почежкосци коло шедзиска Управи шестрох Служебнїцох у Новим Садзе, як и за можлївосц глєданя простору за грекокатолїцку заєднїцу у Беоґрадзе, котра после 1941. року страцела власнїцтво над будовалїщом котре подаровал Город Беоґрад за будованє грекокатолїцкей церкви.

Попри владики, у розгваркох участвовали и парохове зоз Нового Саду и Беоґраду, а тиж и провинциялна настоятелька ш. Мартина и заступнїца провинциялней – ш. Єремия.

