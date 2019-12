Дружтво Руснацох у Суботици на новей адреси

СУБОТИЦА – Тих дньох Дружтво Руснацох у Суботици зоз кабинету городоначалнїка Суботици достало ришенє по котрим можу хасновац дїловни просториї за свойо потреби.

Простория котру Город Суботица видава находзи ше у будинку дїловних услугох „Новей општини” на Площи Лазара Нешича ч. 1 на дзешатим поверху. Слово о канцелариї ч. 126, поверхносци 13,68 квадратни метери, а Дружтво Руснацох ю може хасновац з одредзену квартелїну.

Най здогаднєме, Дружтво Руснацох у Суботици, после реституциї страцело просториї у Штросмаєровей улїчки, та ше члени уж длугши час нє маю дзе сходзиц. Тедишня предсидателька Єлена Сивч Веланович, вєдно зоз представнїками Националного совиту Руснацох, на вецей заводи бешедовала зоз городску власцу, вимагаюци ришенє котре нє будзе финансийно обтерховйовац Дружтво.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)