Шицки таланти єдней младей жени

У далєкей Нємецкей, у городу нєдалєко од жридла Дунаю, у Шварцвалду, у фамелиї Боднарчукових зоз Кули, котра теди там була на дочасовей роботи, у марцу 1977. року ше народзела Бланка. Старша шестра ше ховала у баби и дїда, а мац, як мац – цагало ю дому, та ше отамаль врацели. Нєшка Бланка супруга и мац двох хлапцох, вредна, сцела и вше з новима идеями, як прикрашиц живот и себе, и другим.

Як дзивчатко Бланка часто була у баби дзе препровадзовала шлєбодни час, а познєйше, кед уж закончела тарґовецку школу у Кули, у Керестуре упознала и свойого терашнього супруга Александра, за котрого ше одала 2002. року. Нєшка маю двох синох, Матеа котри ма 15 роки и младшого Давида котрому 13. Супруг роби у „Юарбису”, а попри тей роботи, дома ище продукую паприґу. Шицко тото од фамелиї вимага же би ше у роботи цалком давали, но и попри тим, Бланка свойо каждодньово обовязки „заклаткала” до велїх своїх талантох.

ФАМЕЛИЯ НА ПЕРШИМ МЕСЦЕ

Цали свой живот млада мац пошвецела фамелиї. Одкеди ше одала, думала же єй поволанє преве тото – буц мац и ґаздиня у своїм обисцу. Окреме єй значне же би була вше дома, своїм дзецом и супругови помоц и подпора. Дома ше о шицким радза, консултую о будуцих инвестицийох, и добре одмераю чи годни дацо витвориц, та аж вец укладаю. Вєдно ше радза и о каждодньових обовязкох, а часто и о тим цо ше будзе вариц, бо тото обидвойо любя.

Синове тиж вше можу питац помоц од мацери, а фамелия так функционує же и вони часто помагаю у обисцу, та чи то у дворе, або у загради, нє важне – хлапци ше одмалючка учели такей роботи. Понеже, як зме спомли, їх оцец и мац любя вариц, и хлапци часто у кухнї помагаю. Найволя кед дакеди, вєдно з оцом, нєсподзиваю мацер зоз смачним полудзенком.

НАЙВОЛЇ СТАРИ РЕЦЕПТИ

Бланки варенє нє лєм обовязка, алє и любов. Тота любов започала ище у вчасней младосци.

– Давно сом коло баби и мацери полюбела вариц. Обидва були кресцанки, та и нєшка часто наволам мацер кед сом нє сиґурна до даєдного рецепту. Любим увариц, любим кед ше ми уда дацо нове, интересантне, а кед ше и моїм пачи. Кед ше дзеци народзели, нє варела сом тельо, алє, як росли, вше сом им дацо вилагодзела и пририхтовала дацо нове. Часто всоботу уж знам цо будзем рихтац на нєдзелю, окреме колачи. А найволїм тоти традицийни єдла и гевти колачи котри рихтали и моя мац и баба. Окреме любим пред шветами випекац. Так, пред Крачуном, любим кед ми обисце пахнє на крачунски колачи. Моя мац пекла гнєцени колачи, питки, рейтеши зоз сиром, та их и тераз рихта, бо сце обрадовац унукох, а так тераз и я робим.

КВЕЦЕ, ЗАШ ЛЄМ, НАЙВЕКША ЛЮБОВ

– Квеце моя наисце велька любов. Нє мам вельо места у дворе, алє дзе ґод можем, дацо посадзим. Купуєм го и сама, алє ми велї подаровали младнїк, та и я дзечнє дзелїм кед ше дакому дацо з мойого квеца попачи. Часто ше аж „пажерим” кед дахто ма вельки двор, простор за желєну поверхносц, бо би и я любела засадзиц кельо жадам. Гоч сом дакеди и вистата, у заградки вше найдзем одпочивок. Алє кед видзим же ше шицки тому и радую, мнє ище милше. Любим лепу кату, папмпас траву, винки цагаци, беґониї… Мило ми патриц на квеце – щира наша собешеднїца.

Бланка часто фотоґрафує свойо квеце и виклада на дружтвени мрежи – Фейсбук и Твитер. Кед видзи у заградки же даєден квецик ма розквитнуц, просто чека час кеди розквитнє, кеди слунко найкрасше и так фотоґрафує. Кед назбера вецей фотоґрафиї „виложи” их на дружтвени мрежи.

ДЕКОРАЦИЯ ЯК УЖИВАНЄ И ГОБИ

Друга Бланкова любов то декорованє обисца. Хтора рочна часц приходзи по шоре, Бланка так декорує простор у своїм обисцу.

– Кед приходзи яр, я ше порадзим зоз супругом же накадзи наидзе на багнїтки, най ми назбера и вец з нїма прикрашим свойо обисце. На пойдзе сом пренашла стари и заардзавени канти, кабли та и кантични за млєко и шицко сом ошмирґлала, очухала и офарбела, та тераз мам до чого покласц прикраски. На яр то багнїтки зоз писанками, же би шицко здогадало на Паску. Велї ствари даґдзе позакладани и забути, а я то найдзем и декоруєм. Идеї ми самей приходза на розум, просто, то цошка цо мам у себе.

Кед придзе лєто, Бланка обисце декорує зоз каменьчками нєзвичайних формох, школьками, и патри же би шицко було на белаво и асоцировало на морйо, аж и парточки на столох.

– На яр супруг вше насадзи тиковки, а накадзи дозрею, я их позберам, та вєшенї з нїма прикрашуєм обисце и уходни дзвери. Тиковки вшелїяких формох и фарбох, наисце барз крашнє приказую єшень. Сухи тиковки часто и олаґуєм, а велї и подзелїм. Жима и час пред крачунскима шветами тиж маю свою декорацию. Оквециц крачуни, рижни аранжмани.., то цошка цо оплеменї и обисце, и домашнїх, та и госцох. Любим шицки рочни часци и любим пренєсц красу природи до свойого обисца. Кажде у дачим ужива, а я у тим.

Бланка дома найдзе часу за шицко. Ма часу и за себе, пойдзе и до фризерки, до козметичарки, пречита даяки часопис котри ю интересує. Одкеди є на дружтвених мрежох, отворела профил на Фейсбуку и Инстаґраму. Теди и почала вельо вецей фотоґрафовац и приказовац ширшому авдиториюму тото цо роби. А найволї кед даяки збуваня цала фамелия препровадзує вєдно. Прето часто вєдно даґдзе пойду, одпутую, опатра дацо, и уживаю.

Мож повесц же Бланка повязала фамелию зоз своїма гобиями.

– Досц сом орґанизована особа и якош ше ми шицко удава. Думам же добра орґанизация найважнєйша же би ше шицко посцигло. Єдноставно – любим свой живот, свойо обовязки и нїч ми нє чежко. Окреме ми мило же жиєме на валалє. Ту маме єдну окремну шлєбоду, бо дзеци можу сами пойсц дзе ґод лєм сцу. Можу ше вожиц на бициґлох зоз парняками, а же бим ше нє мушела о нїх старац. Думам же би ми у городу було чежше жиц, праве прето же там вельо швидши способ живота – толкує Бланка.

Вредносци котри Бланка и єй супруг Александер преноша своїм дзецом то вредносци котри им єдного дня у живоце буду хасновац. Тото цо єй родичи преношели, и сама тераз часто спомина. Так ше наздава же и єй дзеци буду паметац їх слова и применьовац их у своїм живоце.

ВЄДНО З ХЛАПЦАМИ

Бланков оцец Українєц зоз Червинки, а мац Рускиня з Керестура. Гоч жили у Кули, дзе векшински язик сербски, заш лєм, оцови нє завадзало же би научел и по руски. У своєй фамелиї Бланка ше тиж намага розвивац любов ґу язиком, бо гвари же то наисце богатство. Интересантне же кед ше Бланка одала, по руски писац нє знала. Кед хлапци почали ходзиц до школи, та и вона вєдно з нїма шицко цо треба, научела.

