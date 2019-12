РУСКИ КЕРЕСТУР – У Спортскей гали у Руским Керестуре, нєшка на 13 годзин, Дїдо Мраз дзецом подзелї новорочни пакецики.

Попри друженя зоз Дїдом Мразом и аниматорами, дзеци буду мац нагоду одпатриц новорочну представу „Ирвас Тривутинˮ.

